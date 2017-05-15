С жалобой на Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» в региональную Палату предпринимателей обратился директор ТОО «Эталон Термопласт». По словам Аскара САППАЕВА, в 2012 году по их заказу ТОО «Экситон Сервис Групп» разработало проект по газоснабжению котельной. 19 декабря того же года сотрудник ПФ «КазТрансГазАймак» в присутствии представителя компании «Эталон Термопласт» составил акт о том, что была произведена комплексная проверка схемы расчетного узла на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. С того момента специалисты газоснабжающей организации ежемесячно посещали объект, чтобы снимать показания газового счетчика. Кроме того, раз в год по уведомлению «КазТрансГазАймак» компания производила поверку манометра. - 23 февраля 2017 года представители «КазТрансГазАймак» составили акт о том, что истек срок поверки манометра. Мы сразу же произвели оплату демонтажа и монтажа манометра. 24 февраля был проведен демонтаж и через четыре дня мы получили паспорт о поверке манометра. 2 марта специалисты «КазТрансГазАймак» произвели монтаж манометра, о чем свидетельствует акт выполненных работ. На следующий день мы оплатили услугу по опломбированию приборов учета газа. Однако 10 марта представители газоснабжающей организации выявили, что пропускная способность счетчика газа не соответствует присоединенному оборудованию. Далее они не опломбировали счетчик, прописав, что необходимо заменить счетчик газа или горелку котла. Замечание мы устранили, заменив горелку котла, - рассказал предприниматель. В итоге, счетчик, согласно акту, был опломбирован только 31 марта. Поэтому за этот месяц предпринимателю произвели расчет по мощности на сумму в полмиллиона тенге. Тогда как отсутствие счетчика - это вина самих же газовиков. Выставленная сумма шокировала бизнесмена, так как по его расчетам он должен был заплатить в 10 раз меньше. На основании обращения предпринимателя юристы палаты провели встречу с членами конфликтной комиссии, созданной при ПФ «КазТрансГазАймак». Специалистам палаты удалось доказать, что газоснабжающей организацией был неправильно произведен расчет. В итоге, сумму, выставленную предпринимателю за газ, удалось снизить с 521 тысячи тенге до 200 тысяч тенге.