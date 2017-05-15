Вчера, 14 мая, примерно в 17:45 на пересечении улиц Шолохова и Тюленина произошло ДТП. Виновник аварии - водитель ВАЗ 2109, не уступив дорогу, ударил автомобиль ВАЗ 2112, развернулся и уехал по улице Тюленина в сторону Абулхаир хана. К сожалению, госномер не удалось разглядеть. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными. Огромная просьба всех очевидцев позвонить по номеру: 87756886787 или 102 На фото пострадавшая машина