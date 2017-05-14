В Уральске филиал по киокушинкай каратэ был открыт 4 года назад, сейчас этим видом спорта в нашем городе занимаются 500 человек. В чемпионате РК, который прошёл сегодня, участие приняли 700 детей. Самым маленьким спортсменам всего 4 года, самым старшим - 15 лет. Побороться за призовые места с местными спортсменами приехали дети из Актобе, Атырау и Петропавловска. - Это очень масштабный чемпионат для западного региона. Участников, конечно, много, но соревнования будут проходить всего один день, мы специально выбрали выходной день, чтобы дети не прогуливали школу. Видно, что все спортсмены хорошо подготовлены, даже самые юные участники не уступают друг другу, когда выходят на ковры, поэтому пока рано говорить о том, участники из каких городов сильнее, а кто - слабее. Финал все покажет, - говорит главный судья чемпионата Бисенгали МУЛДАГАЛИЕВ. Киокушинкай каратэ является одним из самых трудных и жестких разновидностей каратэ, говорят организаторы. Этот вид завоевал популярность во многих странах, в том числе и в Казахстане.