Иллюстративное фото с сайта azk.ucoz.ru По сообщению пресс-службы акимата ЗКО, предприятие будет заниматься выпуском нефтепромысловой химии казахстанского производства и значительно удовлетворит спрос нефтегазовых компаний на данную продукцию. - 13 мая на встрече руководства новой компании с акимом области Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ был рассмотрен план строительства производственных объектов, а также были затронуты вопросы иммиграционного законодательства для инвесторов и ключевых специалистов, которые будут привлекаться только на начальном этапе. Рассмотрен и ряд других вопросов сотрудничества. Казахстанские, иранские и канадские партнеры подписали все необходимые юридические документы для создания совместного предприятия и приступили к строительству производственных объектов, - рассказали в пресс-службе. Между тем, по словам управляющего директора компании «QazChem» Алиреза САЙЕД ХОСЕЙНИ, производство продукции будет осуществляться на самом современном оборудовании и безопасно для окружающей среды с полным отсутствием экологических выбросов. При проектировании производства соблюдены все нормы безопасного расположения согласно законодательству Республики Казахстан. Как стало известно, в ближайшее время на производственной базе компании будет построен цех синтеза реагентов для подготовки нефти до «товарной» и для транспортировки нефти, а также специальной химии для защиты технологического оборудования. На сегодня уже завершен детальный инжиниринг блендингового цеха для производства технологических растворов на водной и нефтяной основе, спроектированы резервуарный парк, склады хранения и исследовательская химическая лаборатория. По словам директора по развитию Гайсы ЖУМАЛИЕВА, данный завод в ближайшем будущем обеспечит нефтегазовые компании высококачественной химической продукцией казахстанского производства. Удобное географическое расположение в Западно-Казахстанской области позволит снизить транспортные расходы на перевозку продукции. В ближайших планах компании выход на рынок партнеров по Таможенному союзу.