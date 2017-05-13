Сегодня, 13 мая, 9-летний Ержан МАКСИМ вернулся в Уральск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Erzhan Maksim (2) На железнодорожном вокзале Уральска Ержана встречали родные, друзья и одноклассники. - В фестивале участвовали конкурсанты из 14 или 15 стран мира. Мы исполняли песни вживую с симфоническим оркестром театра "Аристон", - рассказал Ержан и поблагодарил родных и близких за поддержку. Напомним, 9-летний Ержан Максим завоевал первое место на фестивале San-Remo Junior в Италии. Теперь он представит Казахстан на песенном конкурсе "Славянский базар" в Витебске. Erzhan Maksim (3) Erzhan Maksim (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА