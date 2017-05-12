Сегодня, 12 мая, замначальника УВД города Уральска Ерсаин ТУМАНГАЛЕЕВ рассказал депутатам, что одной из проблем на сегодняшний день является то, что в некоторых новых микрорайонах города нет названий улиц, к тому же некоторые новые дома не имеют обозначений, что затрудняет работу полицейских. Также по его словам, если полицейские находятся в машине или входят с рациями в помещение, то на электронной карте их уже не видно из-за слабой сигнала GPS радиостанций на спутник. Для обновления сигнала им приходится постоянно перезагружать программу, которая уже устарела и требует обновления, а также расширения сети электронной карты. Между тем, как стало известно, с 2007 года в Уральске были установлены 106 камер видеонаблюдения. Они установлены на пересечении 46 улиц. 20 камер установлены в общественных местах, 22 - возле зданий государственных органов и силовых структур, 12 - при въезде в город, еще по три - на железнодорожном вокзале и возле оружейных магазинов, оставшиеся - в парках и скверах города. За три месяца нынешнего года при помощи камер видеонаблюдения в Уральске было раскрыто 27 преступлений.