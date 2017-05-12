Тендер на проведение работ по травле комаров в Атырау и пригородных сельских округах выиграло ТОО «Биоген Инжиниринг Лимитед», предложив за свои услуги 52 миллиона тенге, несмотря на то, что в этом году на борьбу с комарами в бюджете города было предусмотрено 130 миллионов тенге. - Работа по дезинсекции будет проделана в 9 сельских пригородных округах, в прибрежной зоне Каспия, в местах культуры и отдыха горожан - парках и скверах. Комаров также потравят в подвалах 940 многоэтажек, над водоемами. В ночное время дезинфекторы будут работать на улицах города с густой растительностью, где также немало кровососущих насекомых, - рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ Рафхат ЖОЛДЫЕВ. YL7xsnpNVQw По словам энтомолога ТОО «Биоген Инжиниринг Лимитед» Айнагуль ДАУЛЕТЬ ЯРОВОЙ, сегодня город разделен на 14 лотов. В работе по обработке территории принимают участие 18 дезинсекторов. Яд распыляют везде, где могут размножаться насекомые. - В этом году осадков немного, как прошлой весной, так что приплода насекомых ожидается не так много. В настоящее время по городу работает 6 бригад, они трудятся в две смены - днем и ночью, стараются работать во время отсутствия скопления людей, - рассказала Айнагуль ДАУЛЕТЪЯРОВА. Работу по дезинсекции в Атырау и его пригороде специалисты намерены продолжить до ноября текущего года.