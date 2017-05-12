Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в Уральске требуют ремонта 109 дворовых территорий. Как сообщили в отделе ЖКХ, дворы по улице Павлодарская, 3/1, Гагарина, 36, Ватутина, 53 и мкр. Строитель уже начали ремонтировать. - В этом году планируется отремонтировать 20 дворов. Из них 17 объектов - новые и 3 переходящие с прошлого года - это 4 микрорайон, 30, 31, Матросова, 56 - Тюленина, 43, проспект Евразии, 115 -115/1 и Ярославская, 12. На ремонт дворовых территорий в этом году было выделено почти 500 млн тенге, - отметили в отделе ЖКХ, ПТ и АД. Стоит отметить, что установка детских площадок в ремонт дворов не включена, чтобы охватить больше объектов. Однако площадки детям все-таки будут сделаны, но чуть позже и по другой госпрограмме. К слову, всего в городе благоустроено 277 дворов и еще 109 требуют капитального ремонта.