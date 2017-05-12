Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии городского маслихата рассказали, что по данным органов внутренних дел в Уральске насчитывается 300 лиц, не имеющих определенного места жительства. - В 2016 году бомжей было 326, а в 2015 - 456 человек. В центре адаптации для лиц без определенного места жительства имеется ночлежка, которую сейчас посещают 119 человек, в 2016 году количество посетителей достигало 150, - сообщили на сессии маслихата. Кроме того, центр адаптации для бомжей проводит работу по документированию и трудоустройству постояльцев. Так, в этом году удостоверение личности получили 22 человека и вышли на работу 20 человек. - Лицам, не желающим менять бродяжнический образ жизни, предоставляются койко-места в ночное время суток - с 21.00 до 9.00 в летнее время года и с 18.00 до 10.00 в зимнее время года. Также в отделение ночного пребывания есть социальный патруль, который оказывает социально-медицинские услуги бомжам, - отметили в городском маслихате.