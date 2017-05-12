За звание лучшей команды боролись станции СМП Атырау, Уральска, Актау и Актобе. В соревновании приняли участие внештатные специалисты Министерства здравоохранения РК, главные врачи станций скорой медицинской помощи из регионов РК, а также внештатные специалисты г.Атырау. - Состязания бригад СМП проводились в несколько этапов. Во время теоретического этапа участники продемонстрировали знания по вопросам оказания скорой медицинской помощи, правильной постановке диагноза, назначения лечения и тактики ведения пациента. После теоретической части соревнования участники приступили к практической части, показывали навыки в проведении базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации, оказании неотложной медицинской помощи, - сообщила главный врач городской службы «103» Гульнафис ТАНБАЕВА. Жюри оценивало работу бригад скорой медицинской помощи по следующим критериям: качество оказания неотложной помощи, осмотр места происшествия, организация работы медперсонала на месте вызова, первичный осмотр пациента, распознавание состояний, транспортировка пациента и другие мероприятия. По результатам соревнований I место заняла бригада скорой медицинской помощи Атырау, II место разделили между собой команды бригад скорой медицинской помощи городов Актобе и Уральска, III место заняла бригада скорой помощи Актау.