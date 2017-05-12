Иллюстративное фото их архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан ХАЛИУЛЛИН, в нашей области в этом году обработать от нестадной саранчи планируется 37 га сельхозземель. - Каждый год специалисты проводят обследование местности. Таким образом выявляется, где превышена допустимая норма саранчи. Из областного бюджета выделено на эти цели более 62 млн тенге. На сегодняшний день уже проведен конкурс по госзакупке и определены поставщики по оказанию услуг, это ТОО "Магтоксин", ТОО "ЗапКазФумигация", - пояснил Жасулан ХАЛИУЛЛИН. Кроме того, руководитель отдела по защите растений территориальной инспекции по ЗКО Ерлан КУРМАШЕВ рассказал, что площадь обработки в этом году чуть больше, чем в прошлом. - Обработка начнется в конце мая. Итальянскую саранчу будут обрабатывать с помощью аэрозольного генератора, а азиатскую - дельтолетом. Общая площадь полей, которую нам необходимо будет обработать, составляет более 138 тысяч гектаров. Из них больше всего приходится обработки на вид итальянской саранчи, это 133,6 тысяч гектар. Стоит отметить, что массовая обработка этого вида саранчи проходит в Бокейординском районе, а потом уже в Жангалинском и Каратобинском районах, - пояснил Ерлан КУРМАШЕВ. Стоит отметить, что в 2016 году было обработано 168 тысяч га.