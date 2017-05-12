Первый аукцион по выкупу права аренды земельных участков для строительства коммерческой недвижимости пройдет 17 мая в акимате Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте акимата города Уральска, на аукционе будут представлены 8 земельных участков в поселке Деркул. Аукцион будет проводиться по английской системе, на повышение первоначальной стоимости. - Аукцион по каждому объекту торгов начинается с объявления аукционистом его наименования, краткой характеристики, метода проведения аукциона, начальной цены и шага изменения цены. Аукцион проводится по английскому методу - на повышение начальной цены, - говорится на сайте акимата г. Уральск. Между тем, самая высокая первоначальная цена аренды земельного участка составляет 59 тысяч тенге. Площадь участков варьируется от 40 до 52 кв. м. Напомним,  в апреле 2017 года на коллегии в областном акимате и. о. заместителя прокурора ЗКО Жаннур АХМЕТБЕК заявил, что за два года в области не было проведено ни одного аукциона по продаже земель предпринимателям.