Как сообщили в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ЗКО, с марта текущего года в ЦОНах можно получить следующий ряд услуг: регистрация лиц, ищущих работу, регистрация лиц, ищущих работу в качестве безработных, выдача справок безработным гражданам, выдача направлений лицам на участие в активных мерах содействия занятости. По словам директора департамента «Центр обслуживания населения» - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» ЗКО Марата БАССАРОВА, в связи с необходимостью обязательного социального медицинского страхования граждан были выделены рабочие места для специалистов центра занятости. - На сегодняшний день реализован функционал получения информации о социальном статусе через пункты общественного доступа и портал электронного правительства. Теперь услугополучатели госкорпорации могут воспользоваться информационной системой «назначение социального статуса» для участия в системе обязательного социального медицинского страхования в зданиях ЦОН, - сообщил Марат БАССАРОВ. Напомним, работники центра занятости ведут прием граждан по адресам: г. Уральск, ул. Жамбыла, 81 и ул.Курмангазы, 173 с 9.00 до 18.30.