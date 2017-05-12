ЧП произошло сегодня, 12 мая, в поселке Зачаганск на детской площадке около СОШ №10. Как рассказал охранник одного из домов, повешенного парня увидели прохожие. - Я заметил ранним утром много сотрудников полиции возле детской игровой площадки. Оказалось, тут повесился молодой парень, - пояснил охранник. Другие подробности выясняются.