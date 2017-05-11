Фото пресс-службы ФК "Атырау" Первые два тайма игры прошли всухую. По окончании второго тайма судья назначил дополнительное время - два тайма по 15 минут. В первом экстртайме счет не был открыт, а во второй пятнадцатиминутке «нефтяники» все же вырвали победу в этом тяжелом матче. После затяжной атаки отличился Иван РОДИЧ, на ближней штанге отправив мяч в ворота гостей – 1:0. Таким образом, подопечные ПАВЛОВА продолжают свою беспроигрышную серию и пробиваются в полуфинал Кубка Казахстана. - Перед тем, как выпустить меня в игру, тренер сказал, чтобы я много боролся впереди, напрягал оборону и реализовал имеющиеся моменты. И я забил гол на последних минутах. Я хочу поблагодарить всю команду. Мы сегодня были как одно целое и боролись до конца. Вырвали нужную победу. Я очень рад, что впервые отличился за «Атырау». Мне надо продолжать в том же духе, - прокомментировал Иван РОДИЧ клубной пресс-службе игру против «Актобе».По словам главного тренера атырауской команды, сегодня к ФК "Атырау" уже другое отношение и другой настрой. - Мы знали, какой характер будет у этой игры, потому что накопилась определенная усталость, можно сказать, не физическая, а психологическая. Потому что каждый гол нужно вырывать. Сегодня мы в равной играли, я понял, что парни наши хотят победы. Команда была организованная, с ней не просто было играть, чувствовалась психологическая усталость, не было той свежести, какая была в игре с "Кайратом", - рассказал главный тренер ФК "Атырау" Сергей ПАВЛОВ.