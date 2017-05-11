Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РК, на повестке дня будут рассмотрены три вопроса. - На собрании будут обсуждаться вопросы работы попечительских советов школ, спонсорство и благотворительность и ЕНТ нового формата, - пояснили в пресс-службе МОН РК. Также в пресс-службе МОН РК посоветовали родителям посещать школьные собрания хотя бы для того, чтобы узнавать, какие новшества ввели в систему образования.