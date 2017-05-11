В ходе своей рабочей поездки по районам области, Алтай КУЛЬГИНОВ ознакомился с реконструкцией Узынкульского водохранилища. Построено оно было в 1986 году, с тех пор ремонт здесь не проводился. Глава региона заявил, что прежде всего, нужно восстановить имеющиеся гидросооружения, и начинать работать над новыми. Это позволит увеличить поголовье скота, расширить посевные площади и орошаемые участки. - Это будет очень большая поддержка для животноводов и для воспроизводства корма. Такие виды работ будут проводиться в Жанибекском районе, Зеленовском, и здесь, в Теректинском районе, в поселке Акжайык. В этом году мы поставим здесь насосную станцию, и сможем подавать воду на большие расстояния, - рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Узынкольское водохранилище обводняет 5000 гектаров земли, все крестьянские хозяйства пользуются водой именно из этого водохранилища. Строительство гидросооружений позволяет решать ряд важных задач и основная из них - обеспечение водой в сухой сезон. - У нас много крестьянских хозяйств, которые занимаются овощеводством, для них эта вода нужна, чтобы они могли поливать свой урожай. Ежегодно увеличивается количество поливных, лиманных и орошаемых земель на 2500 – 3000 гектаров. Вода, которая находится в этом водохранилище, она не речная, это скапливается талая вода, - говорит первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ. Глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что в перспективе стоит вопрос восстановления всех шлюзов в Жангалинской районе.