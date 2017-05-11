Слёт проходил 4-5 мая на территории детского дома «Ковчег». Первый день стал лекционно-образовательным. Своим опытом с делегатами Жылы Журек поделились волонтер и телеведущая Адель Оразалинова, а также основатель учреждения, Гвидо Треццани. Узнали сотрудники Beeline и об основных аспектах корпоративного наставничества. Второй день слёта волонтеры провели с детьми, участвуя в посадке роз и различных мастер-классах. В завершении слёта сотрудники Beeline преподнесли «Ковчегу» подарок в виде мотокультиватора с различными насадками. Жители детского дома самостоятельно выращивают для своих нужд овощи, и техника для сельхозработ оказалась очень кстати.«Мы благодарны жителям и сотрудникам детского дома «Ковчег» за гостеприимство. Уверен, что наш приезд сюда – не разовая акция, а начало долгой и плодотворной дружбы. Волонтерское движение Beeline существует уже много лет. С каждым годом мы расширяем географию, охватывая новые регионы Казахстана. Благодаря деятельности волонтеров Жылы Журек мир становится немного лучше. И замечательно, что мы находим поддержку у руководства Beeline, которое считает социальную ответственность одним из приоритетных направлений деятельности компании», - поделился впечатлениями от слета Алексей Бендзь, директор по коммуникациям Beeline Казахстан.Корпоративная волонтерская программа запущена в Beeline Казахстан и успешно работает с 2008 года. Волонтерские ячейки функционируют во всех филиалах компании. Около 1000 сотрудников активно участвуют в волонтерских благотворительных проектах, инвестируя свое время, опыт и знания. Многие акции в рамках «Жылы Журек» стали регулярными. Волонтеры вовлечены в благотворительные проекты по случаю Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знаний, а также участвуют в посадке деревьев, субботниках, сборе вещей в пользу различных социальных объектов и малоимущих семей по всей территории Казахстана. Одним из основных волонтерских проектов стала идея «Безопасный интернет». Волонтеры посещают учебные заведения и рассказывают школьникам об угрозах сети и правильном поведении при столкновении с деструктивным контентом. Проект поддержан министерством образования и науки РК. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.