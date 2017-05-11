12 апреля 2016 года Ангелину около пешеходного перехода в районе СОШ №31 сбила пассажирская "ГАЗель". Тогда маршрутка переехала девочке ногу и раздробила все кости стопы. За год школьница перенесла три операции, однако полноценно ходить так и не начала. По словам мамы Ангелины Райсы МУХУТДИНОВОЙ, за прошедший год она возила девочку и в Астану, и в Самару, но утешительных результатов пока нет. - Когда дочь сбила маршрутка, ее отвезли в детскую областную больницу. Там хирург собрал нам осколки стопы и как это было возможно сшил. Вообще вопрос изначально стоял об ампутации. Потом в июне мы были в Самаре, там дочке очистили стопу, потому что постоянное нагноение было. Позже мы ездили в клинику Астаны, там Ангелине вставили спицу и нашили кожу на верхнюю часть стопы. Кожу брали с живота. Сейчас на нем остался большой рубец, - рассказала расстроенная женщина. Однако пересаженная кожа так и не прижилась, а только еще больше загнила. Да и спица, по словам матери, сделала девочке только хуже. Ангелина с ней вовсе не могла ходить, и в Уральске ее вытащили.- Когда мы приехали из Астаны, то у дочки началось сильное нагноение. Сняв повязку, я увидела, что нога, где была пересажена кожа, черная, у нее могло начаться заражение крови. Когда мы уезжали из клиники Астаны, врач мне порекомендовал обратиться в какую-нибудь зарубежную клинику за помощью, - отметила Райса МУХУТДИНОВА. Сейчас женщина отчаянно пытается найти средства для поездки в центр Илизарова в город Курган. Однако денег, которые требуются на лечение в знаменитой клинике, семье взять негде. После аварии мама постоянно находится с дочкой. Девочка едва ходит сама на костылях и при каждом шаге испытывает адские боли. Школу Ангелина не посещает, учителя приходят к ней домой. Помимо Ангелины у Райсы есть еще двое родных детей и три сестры, которых она воспитывает. - Раньше трое детей сестры были у меня на патронатном воспитании. В 2015 году его отменили, но родители их так и не забрали. Теперь у меня всего шестеро деток. Я осталась без работы, потому что постоянно хожу с Ангелиной по больницам. С мужем мы в разводе, благо, что он платит алименты, - пояснила женщина. - Мне нужно около 900 тысяч тенге, чтобы поехать в центр Илизарова. Там нам сделают чистку - вытащат осколки костей и постараются восстановить стопу. Если вы хотите помочь Ангелине МУХУТДИНОВОЙ вновь начать ходить, то можете связаться с мамой, Райсой МУХУТДИНОВОЙ, по номеру телефона: 8 707 904 26 52.