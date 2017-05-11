Суд №2 Зеленовского района ЗКО рассмотрел административное дело в отношении жительницы района по факту невыполнения родительских обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, было установлено, что мама несовершеннолетней девочки ненадлежащим образом выполняет родительские обязанности и не заботится о дочери.

- Выяснилось, что у девочки нет даже свидетельства о рождении и отсутствует ИИН. Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 127 ч. 1 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей" и назначил административный штраф в размере 7 МРП, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.