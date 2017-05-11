Иллюстративное фото с сайта zik.ua Инцидент произошел в конце прошлого месяца. Поздним вечером, 30 апреля, двое друзей решили посидеть в пивбаре «Kaiser». Парни поругались. В ходе словесной перепалки один из друзей вытащил из кармана куртки травматический пистолет и выстрелил в знакомого два раза. Пострадавший был госпитализирован в областную больницу. Как выяснилось, подозреваемый использовал огнестрельное газовое оружие. Следственный судья суда №2 города Атырау санкционировал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца за хулиганство с применением оружия, специально приспособленного для причинения вреда здоровью. - Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.293 "Хулиганство" УК РК, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.