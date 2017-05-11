Новые назначения произошли сегодня в ходе актива области под председательством акима региона Нурлана НОГАЕВА. Так теперь уже экс-руководитель управления по развитию языков Баязи МАДЕШЕВ назначен на пост директора ТОО "Атырау Акпарат". На его место пришла бывший руководитель управления внутренней политики Асия КИСТАУБАЕВА. Кто займет ее место, пока не сообщается. Экс-директора ТОО "Атырау Акпарат" также перевели на новую должность. Теперь Ерболат КАМЕНОВ возглавляет КГУ "Региональная служба коммуникаций".Ерболат КАМЕНОВ закончил Атырауский университет по специальности «журналистика». Работал ответственным секретарем газеты «Алтын Орда», позднее переехал в Астану, где работал в газете «Астана акшамы» на разных должностях - от корректора до главного редактора. Был ведущим экспертом ГУ «Библиотека первого президента РК». Асия КИСТАУБАЕВА окончила Гурьевский педагогический институт по специальности "Преподаватель математики и физики" (1988); Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова, "Государственное и местное управление" (1991). Трудилась на должностях заместителя руководителя аппарата акима области по организационно-контрольному и кадровому вопросам, начальника департамента статистики Атырауской области, руководителя управления внутренней политики.Баязи АБДЕШЕВ окончил Атырауский университет имени Х.Досмухамедова, аспирантуру Казахского Национального университета имени Аль-Фараби. Кандидат филологических наук.Заведовал кафедрой казахской литературы и журналистики, был проректором Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова, руководил КГКП «Региональный центр переподготовки, повышения квалификации и обучения языкам государственных служащих», возглавлял управление по развитию языков.