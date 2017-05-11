Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника УСБ ЗКО Ерген ТУЛЕМИСОВ, среди семи возбужденных уголовных дел три - коррупционные. - Всего в этом году нашим ведомством было возбуждено семь уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов. В отношении четырех лиц уже вынесены приговоры. Одного сотрудника полиции приговорили к 2,3 годам лишения свободы за мошенничество, и еще троих - к штрафам, - пояснил Ерген ТУЛЕМИСОВ. Также заместитель начальника УСБ ДВД ЗКО отметил, что в их ведомстве создана группа риска, куда входят 97 сотрудников полиции. - Это те сотрудники, которые склонны совершить правонарушения. Попадают в группу риска те, кто опаздывал на службу, получал выговор или на них поступали жалобы. Если после 6 месяцев так называемого исправительного срока сотрудник, попавший в группу риска, не делает выводов для себя и также нарушает дисциплину, то его освобождают от занимаемой должности или увольняют, - заявил Ерген ТУЛЕМИСОВ.