Всего в 2017 году в управление собственной безопасности ДВД ЗКО поступило 336 заявлений на сотрудников полиции и ДЧС ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника УСБ ЗКО Ерген ТУЛЕМИСОВ, среди семи возбужденных уголовных дел три - коррупционные. - Всего в этом году нашим ведомством было возбуждено семь уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов. В отношении четырех лиц уже вынесены приговоры. Одного сотрудника полиции приговорили к 2,3 годам лишения свободы за мошенничество, и еще троих - к штрафам, - пояснил Ерген ТУЛЕМИСОВ. Также заместитель начальника УСБ ДВД ЗКО отметил, что в их ведомстве создана группа риска, куда входят 97 сотрудников полиции. - Это те сотрудники, которые склонны совершить правонарушения. Попадают в группу риска те, кто опаздывал на службу, получал выговор или на них поступали жалобы. Если после 6 месяцев так называемого исправительного срока сотрудник, попавший в группу риска, не делает выводов для себя и также нарушает дисциплину, то его освобождают от занимаемой должности или увольняют, - заявил Ерген ТУЛЕМИСОВ.