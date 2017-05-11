Вчера, 10 мая, в индийском Нью-Дели начался чемпионат Азии по греко-римской борьбе. В первый соревновательный день медали были разыграны в пяти весовых категориях – 66, 75, 80, 98 и 130 килограммов. Атырауский борец Максат ЕРЕЖЕПОВ выступал в весе до 75 килограммов. За первое место в этой категории боролись 12 спортсменов. В первой напряженной встрече Максат по ходу поединка уступал борцу из Китая, однако, приложив усилия, одержал волевую победу. В финальном раунде Ережепов смог одолеть своего оппонента из Южной Кореи. Стоит отметить, что Максат ЕРЕЖЕПОВ стал первым уроженцем Атырауской области, завоевавшим золото на чемпионате по греко-римской борьбе среди взрослых. - Это большое достижение всего казахстанского спорта, очень хороший показатель, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. – Максат стал первым – своим примером он мотивирует наших подрастающих спортсменов, дает им стимул усерднее заниматься ради достижения побед.