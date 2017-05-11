На 27-летнего водителя мотоцикла было заведено 6 административных протоколов за нарушения ПДД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". motociсl (3) По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, в городе было совершено преступление и по данному факту полицейским была разослана ориентировка подозреваемого. - 10 мая экипаж патрульной постовой службы попытался остановить мотоциклиста, однако он не выполнил законные требования и сотрудники полиции стали преследовать его. Мотоциклиста задержали в одном из дворов Уральска. Водителем оказался молодой человек 1990 года рождения. Позже выяснилось, что у него не было прав на управление транспортным средством, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. На парня завели сразу 6 административных протоколов за невыполнение требований сотрудников полиции об остановке, за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, на управление транспортным средством без госномеров, за превышение скорости, на управление транспортным средством лиц, не имеющим прав на управление, проезд на запрещающий сигнал светофора. Мотоцикл нарушителя отправили на штрафстоянку. Стоит отметить, что молодой человек не был причастен к преступлению из-за которого его и пытались остановить. Напомним, ранее появилось видео погони за мотоциклистом. Кристина КОБИНА