Иллюстративное фото с сайта rostov.press По сообщению пресс-службы областного ДВД, вечером 10 мая в полицию с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина рассказала, что в 15.00 10 мая неизвестные проникли в ее ювелирный магазин и похитили золотые украшения. Коммерческий объект располагается в центре города по ул.Сатпаева. rFwHLI1UEP0 - В общей сложности воры вынесли 17 золотых колец на общую сумму 1 миллион 158 тысяч тенге. В магазине была установлена видеокамера, благодаря которой и удалось найти двоих похитителей, - сообщили в пресс-службе. В результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и задержаны двое молодых людей. Их личности были установлены. Ворами оказались жители поселка Балыкшы, проживающие по ул.Кунанбаева. - В настоящее время подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Проводится досудебное расследование по ч.3 статьи 188 УК РК "Кража".