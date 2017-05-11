Напомним , женщина была одета в платье коричневого цвета, кофту зеленого цвета. На голове платок. Ранее жители Уральска сообщали, что видели похожую женщину вблизи поселка Чувашка.

Родные и близкие женщины просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующим номерам: 8 (778) 359-80-80, 8(775) 801-36-63, 8(778) 801-77-62.

Кристина КОБИНА

Фото предоставлено родственниками

Акжунис Касимова Акжунис КАСИМОВА рано утром 21 марта вышла из дома в поселке РТС к соседке и пропала без вести. Как рассказала сестра пропавшей женщины, им позвонил незнакомый мужчина и рассказал, что видел женщину 10 мая в районе второго дачного поселка. - Как только прохожие заметили похожую на Акжунис женщину, сразу позвонили нам. Ее сын отправился на указанное место, но, как оказалось, это была не она, а просто очень похожая на Акжунис женщина, - рассказала сестра пропавшей. Кроме того, горожане звонили родственникам 8 мая, и рассказали, что видели похожую женщину, только без платка на голове, в районе мясокомбината в одном из продуктовых магазинов. - По телефону нам рассказали, что Акжунис была в магазине вместе с другой женщиной. Они покупали продукты. После этого звонка сотрудники полиции провели расследование. Просмотрели видеозапись с видеокамер магазина, но, к сожалению, рассмотреть на записи внешность не удалось, - пояснили родственники.