Всего свои кандидатуры в сенаторы от ЗКО выдвинули три человека, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akim goroda Как стало известно, в нашей области в сенаторы выдвинулись три человека - это аким Уральска 52-летний Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и два депутата областного маслихата - директор ТОО "Автокомбинат" 63-летний Валерий ГОЛОУХОВ и директор музыкального колледжа им.Курмангазы 51-летний Нуржан СЕРТЕКОВ. - Пока три человека выдвинули свои кандидатуры. Они сдали документы, декларации. Теперь мы будем проводить проверку поступивших к нам документов, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ. Выдвижение кандидатов завершится 28 мая. Выборы пройдут 28 июня.