Дошкольное учреждение было открыто в Жылыойском района Атырауской области. Как выяснилось, деятельность детского сада велась без соответствующего разрешения. Административное дело в отношении предпринимателя было рассмотрено в Жылыойском районном суде Атырауской области по ч.1 ст.463 КоАП РК «Осуществление действий без регистрации, разрешения или направления уведомления». - Постановлением суда индивидуальный предприниматель признан виновным. На бизнесмена наложено административное взыскание в виде штрафа на сумму 56 725 тенге в доход государства, - сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области. Постановление суда не вступило в законную силу.