Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает "Казгидромет", 11 мая в ЗКО температура воздуха составит +20 градусов с порывами ветра до 20 м/с. - 11 мая в области ожидается дождь с грозой. Ночью столбик термометра поднимется до +15 градусов. 12 мая осадков не ожидается, температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, ночью возможен дождь, - отметили в "Казгидромет".