Видео было снято сегодня, 10 мая, примерно около трех часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". motociсl (3) 1LSuaTS2o10 На кадрах отчетливо видно, что сотрудники полиции пытаются догнать нарушителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора в районе школы №20 поселка Зачаганск. После чего мотоциклист, развернувшись на дороге, поехал на скорости по встречной полосе движения. Сотрудники полиции тоже поехали догонять мотоцикл по встречке. Однако, как сообщили в ДВД ЗКО, данного факта сегодня зарегистрировано не было. Кристина КОБИНА Видео предоставлено очевидцами