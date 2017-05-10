1LSuaTS2o10 На кадрах отчетливо видно, что сотрудники полиции пытаются догнать нарушителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора в районе школы №20 поселка Зачаганск. После чего мотоциклист, развернувшись на дороге, поехал на скорости по встречной полосе движения. Сотрудники полиции тоже поехали догонять мотоцикл по встречке. Однако, как сообщили в ДВД ЗКО, данного факта сегодня зарегистрировано не было.