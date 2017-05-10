Глава района рассказал, что к нему часто приходят люди с просьбой трудоустроить молодых родственников, в то время, когда те целыми днями спят дома - Я у их взрослых родителей интересуюсь, а где сам ваш внук или сын, а они, оказываются, гуляют ночами и спят до обеда. Да, мы 70 лет были на иждивении государства. И сейчас страна нас не обделяет вниманием - дают кредиты, субсидии, лизинги выдают для списание расходов. А тех, кто не пользуется, я бы назвал лентяем, - сказал Бауыржан КАНИЕВ. Аким района привел в пример для молодых жительницу Темирского района, акимом которого он был ранее. - В Шубаркудуке (центр Темирского района - ред.) есть бабушка, она прикована к коляске. Но обеспечивает работой 12 людей человек. В Шалкаре молодая девушка занимается сельским хозяйством. На данный момент в районе числятся безработными 76 человек, а самозанятое население составляет 32%, - добавил он.