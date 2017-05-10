Фото из архива "МГ" По словам, на сегодняшний день от нашей области зарегистрировались три кандидата в депутаты сената Парламента. - Сейчас идет их проверка, - сообщил Гайса КАПАКОВ. Выборы депутатов в верхнюю палату Парламента Казахстана назначены на 28 июня.