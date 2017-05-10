В настоящее время идет их проверка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ"   По словам председателя центральной избирательной комиссии по ЗКО Гайсы КАПАКОВА, на сегодняшний день от нашей области зарегистрировались три кандидата в депутаты сената Парламента. - Сейчас идет их проверка, - сообщил Гайса КАПАКОВ. Выборы депутатов в верхнюю палату Парламента Казахстана назначены на 28 июня.