Фото из архива "МГ" Как отметил Бахтияр МАКЕН, люди на дороге всегда ориентируются на жезл дорожного полицейского, а вот жилет в ночное время не очень заметен. - Для улучшения видимости сигнала регулировщик может использовать жезл или диск с красным сигналом. То есть это световозвращатель. По данным МВД РК, был изучен опыт обеспечения безопасности дорожного движения в европейских странах, в которых дорожная полиция не использует жезл, и Казахстан стремится к стандартам ОЭСР. Но дорожное движение в Европе и дорожное движение у нас - это большая разница. На перекрёстке полицейского без жезла издалека не видно, - пояснил мажилисмен. Бахтияр МАКЕН также заявил, что в последнее время в интернете появилось много негативных высказываний и видеороликов, где полицейские пытаются навести порядок на перекрестке жестом руки. По словам мажилисмена, сотрудники дорожной полиции вызывают у водителей только иронию. - Самих дорожных полицейских поставили этим запретом в смешное положение, вместо того, чтобы мы поднимали имидж наших казахстанских полицейских. В связи с этим считаем, что запрет на использование жезла сотрудникам дорожно-патрульных служб не обеспечивает эффективность работы при регулировании транспортных заторов и аварийных ситуаций, - заявил депутат обращаясь к своим коллегам. - С учётом этого представляется целесообразным пересмотреть условия и порядок использования жезлов сотрудниками дорожно-патрульной службы. При регулировании дорожного движения на перекрестках в городах республиканского и областного значения, при проведении общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, при обеспечении безопасности охраняемых лиц и во время проведения антитеррористических и специальных операций, на специальных постах ДПС в дневное и ночное время. Свой депутатский запрос Бахтияр МАКЕН направил на имя главы Правительства Казахстана. Напомним, полицейские Казахстана перестали использовать жезлы с 1 января 2017 года.