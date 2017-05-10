С 17 апреля 2017 года в Атырауской области рабочая группа под руководством прокурора области Галымжана ТОГИЗБАЕВА провела 182 мероприятия в 4 районах области с охватом в 14 тысяч человек. Группа анализировала ситуацию в регионе, проводила мониторинг интернет-пространства. - В ходе мониторинга социальных сетей (в частности ‪vkontakte.ru‬) прокурорами выявлено более 70 фактов распространения аудиозаписей, содержание которых, согласно заключению религиоведческой экспертизы, противоречит Конституции, другим законам и нормативно-правовым актам Республики Казахстан, - рассказал Ғалымжан ТОГИЗБАЕВ. О необходимости блокирования этих аудиозаписей направлено письмо в Комитет по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.