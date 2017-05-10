По словам руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, омеговский путепровод был построен в 1962 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. - По заключению техобследования путепровод требует капремонта. Теперь мы будем объявлять тендер на разработку ПСД ремонта этого моста. На днях мы провели визуальный осмотр путепровода. Да, действительно, есть заметные разрушения, однако угрозы обрушения путепровода нет. Все балки целые. По разрушениям, которые сейчас имеются, мы примем меры, - заявил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Также Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ отметил, что реконструкция моста начнется только после введения в эксплуатацию деповского путепровода. Напомним, бурную реакцию в соцсетях вызвало фото, опубликованное одним из жителей города. На фото было отчетливо видны трещины и разрушения.