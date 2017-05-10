Иллюстративное фото с сайта Arnapress.kz По распространенному сообщению районного отдела ветеринарной инспекции, ситуация с бруцеллёзом в Индере взята под полный контроль, вспышка опасной болезни локализована. - Все 90 тысяч мелкого и 17500 голов крупно­го рогатого скота обследованы. 9400 голов КРС и 45 000 овец привит­ы. 8 коров и 57 овец, у которых была выявлена болезнь, отпра­влены на бойню. Их хозяева получат компенсацию от государства, - рассказал руководитель район­ного отдела ветерина­рной инспекции Сатыбалды ОРАЗГАЛИЕВ. По информации, размещенной на сайте Министерства сельского хозяйства РК, в Индерском районе в начале апреля была завершена вакцинация домашних животных от нодулярного дерматита. В настоящее время в районе идет работа по вакцинации животных от других опасных болезней, в частности от сиби­рской язвы. Повода для беспокойства из-за распространения бруцеллеза в районе больше нет. Как прокомментировал ситуацию заместитель акима Индерского района Кайрат НУРЛЫБАЕВ, в настоящее проводится забор крови у животных для проведения серологической экспертизы для выявления опасных инфекций. - В случае обнаружения опасной инфекции мы отправляем животных на бойню в Атырау. Вакцинация против бруцеллеза повторно не проводится, потому что есть риск заболеть заново. Пока мы только выявляем больных животных. На данный момент в районе уничтожено 67 овец и коз, 8 коров, - рассказал Кайрат НУРЛЫБАЕВ.