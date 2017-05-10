Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в городском отделе образования, вручение аттестатов и выпускной бал в школах Уральска пройдет 14 июня. В этом году итоговые экзамены в школах для получения аттестата и знака "Алтын белгi" стартуют 29 мая и закончатся они 9 июня. Стоит отметить, что ЕНТ будут сдавать школьники, которые планируют поступить в вузы, таких учеников насчитывается более 900. Где именно пройдет вручение знаков "Алтын белгi", пока неизвестно. В 2016 году аким области поздравлял отличников на новой площади.