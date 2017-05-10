В редакцию "МГ" обратились жители города, которые крайне возмущены огромной загородной свалкой. Вблизи свалки расположена будка, возможно, для рабочего персонала. Очевидцы утверждают, что ежедневно там работает трактор, который просто сгребает весь мусор в одну кучу. Но это помогает мало: ветер разносит его по всей округе. Также жители сообщили, что мусорные кучи регулярно поджигают и им приходится дышать гарью. Редакция "МГ" обратились за комментариями в акимат Уральска, но там не смогли ответить, легально ли действует этот полигон, когда он открылся и кому принадлежит. Единственное, что пообещали в акимате: отправить на этот полигон специалистов из ЖКХ. После их инспекции пообещали дать ответ.