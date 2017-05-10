Об этом порталу рассказал президент автоклуба "DRIVE2 Атырау" Павел ТУЛИН. Автомотопробег прошел 9 мая, колонны проехались по окраинам и центральным улицам Атырау. Мероприятие собрало рекордное количество участников. KEhYbBnkf4g - Официально для участие в пробеге у нас прошли регистрацию 100 автомобилей, но с каждым годом акция набирает хорошие обороты, в этом году к мероприятию присоединилось большое число горожан, их было около 200. К примеру, если "голова" колонны начиналась с Парка победы, то "хвост" ее заканчивался на рынке "Коктем", - рассказал Павел ТУЛИН.Автомотопробег стартовал от нового автовокзала, от рынка "Аламан", завершился в Парке Победы". В праздничном заезде приняли участие около 20 байкеров мотоклуба "WBMC". Акция была приурочена 72-летию Победы.- Цель этого мероприятия - отдать дань памяти погибшим на полях сражения в годы Великой Отечественной Войны, почтить фронтовиков, быть достойными потомками героев, имена и фото некоторых из них мы решили нанести на наши автомобили. К примеру, машины в этот день украшали фото известной летчицы Хиуаз ДОСПАНОВОЙ, Рахимжана КОШКАРБЕВА и многих других героев ВОВ, - добавил Павел ТУЛИН.