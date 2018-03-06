Школьники плакали, на глазах умирал их учитель - коллега умершего педагога в Уральске

Очевидцы несчастного случая рассказали, что скорую для учительницы школы №32 во время пробного ЕНТ им пришлось ждать около часа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщалось ранее в управлении здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13.13, в 13.28 машина была в ЗКГУ имени М.Утемисова. Однако ученики, которые находились в тот момент там, утверждают, что им пришлось ждать врачей около часа. По словам очевидцев, тот момент, когда учителю стало плохо, они не видели, заметили ее, когда она уже лежала на полу. - Она упала и была без сознания, но сердцебиение набл