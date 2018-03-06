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Происшествия Социум

Школьники плакали, на глазах умирал их учитель - коллега умершего педагога в Уральске

Очевидцы несчастного случая рассказали, что скорую для учительницы школы №32 во время пробного ЕНТ им пришлось ждать около часа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщалось ранее в управлении здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13.13, в 13.28 машина была в ЗКГУ имени М.Утемисова. Однако ученики, которые находились в тот момент там, утверждают, что им пришлось ждать врачей около часа. По словам очевидцев, тот момент, когда учителю стало плохо, они не видели, заметили ее, когда она уже лежала на полу. - Она упала и была без сознания, но сердцебиение набл
Кристина Кобина
Школьники плакали, на глазах умирал их учитель - коллега умершего педагога в Уральске
Очевидцы несчастного случая рассказали, что скорую для учительницы школы №32 во время пробного ЕНТ им пришлось ждать около часа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщалось ранее в управлении здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13.13, в 13.28 машина была в ЗКГУ имени М.Утемисова. Однако ученики, которые находились в тот момент там, утверждают, что им пришлось ждать врачей около часа. По словам очевидцев, тот момент, когда учителю стало плохо, они не видели, заметили ее, когда она уже лежала на полу. - Она упала и была без сознания, но сердцебиение наблюдалось. Ее ученики плакали, у некоторых детей был настоящий стресс, ведь на глазах умирал классный руководитель, - пояснила очевидец. - Я так и не поняла, почему на помощь не пришел ни один дежурный медик. Ведь ее можно было спасти. Стоит отметить, что со слов коллеги Лидии КУЛЕШОВОЙ, Елены Юрьевны, она была очень добрым и грамотным учителем. - Мы всем коллективом скорбим. Вечная память ей, - сказала Елена Юрьевна.
Напомним, классный руководитель 11 класса СОШ №32 скончалась 5 марта в здании ЗКГУ имени М.Утемисова во время проведения пробного ЕНТ. Ей неожиданно стало плохо. Она упала, охранники тут же вызвали скорую помощь, но учитель скончалась. В гороо отметили, что с организацией похорон семье поможет коллектив школы.
Дети ЕНТ СОШ №32 классный руководитель

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