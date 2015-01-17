Авария произошла сегодня, 17 января, в 8.10  на самарской трассе в районе п. Джамбул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp_samtrassa2Автобус со школьниками направлялся в Мичуринскую школу. Выворачивая с п. Джамбул на трассу Уральск-Самара, водитель не заметил стоящую фуру и въехал в нее. По словам водителя автобуса Мичуринской школы Даира СЕМБИЕВА, у фуры не были включены габаритные огни, поэтому он ее просто не увидел. - Я ехал из поселка Октябрьский с учениками, - рассказал Даир СЕМБИЕВ. - При повороте на трассу я посмотрел налево, там стояли 4 машины. Поворачивая направо, не заметил стоящую фуру, у нее не были включены габариты. Водитель фуры сказал, что остановился здесь буквально на час и сам не понял, как это могло произойти. Как стало известно, на момент столкновения в автобусе находились 20 учеников со 2 по 10 классы, то есть те, кто учится в первую смену. Директор Мичуринской школы Алмагуль КЕНЖЕБАЕВА рассказала, что в автобусе было 8 детей с поселка Октябрьский и 12 - с Зеленого. - На место сразу же были вызваны машины скорой помощи, - пояснила Алмагуль КЕНЖЕБАЕВА. - 2 детей отправили в областную больницу для более тщательного осмотра, у остальных детей повреждений нет. В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили информацию. - На место ДТП выезжали 4 бригады скорой помощи и бригада врачебной амбулатории, - рассказали в пресс-службе. - 3 детей госпитализированы в областную клиническую больницу с диагнозом ЗЧМТ и сотрясение головного мозга. dtp_samtrassa1 dtp_samtrassa8 dtp_samtrassa9 dtp_samtrassa10 dtp_samtrassa11dtp_samtrassa3 dtp_samtrassa6dtp_samtrassa4 dtp_samtrassa5Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Медета МЕДРЕСОВА и Ербола АМАНШИНА