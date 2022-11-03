- Сейчас к объекту привлечён новый поставщик, которому для завершения выделят 150 миллионов тенге. Часть возмещённых средств используют для строительства одной из самых крупных в стране workout площадок в Актобе, - говорится в сообщении.Первого сентября президент в своём послании народу Казахстана поручил направлять изъятые у коррупционеров средств на строительство школ и пристроек к ним. В конце октября премьер отмечал, что речь идёт о порядка ста миллиардах тенге, выделять которые начнут в ноябре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Школу построят в Актюбинской области на изъятые у коррупционеров деньги
Учебное заведение построят в селе Кумжарган. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили, что в сентябре осуждённые за взятки возместили причинённый ущерб в размере 197 миллионов тенге. Именно на эти деньги завершат строительство школы в селе Кумжарган Мугалжарского района. Учебное заведение планировали открыть ещё в январе 2019 года. Однако из-за недобросовестного подрядчика это сделать так и не удалось. - Сейчас к объекту привлечён новый поставщик, которому для завершения выделят 150 миллионов тенге. Часть возмещённых средств используют для строительства одной из с