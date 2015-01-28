С прошлой недели курс российского рубля остановил свое падение на отметке 2,81 тенге. Курс низкий, тем не менее, любители шопиться в России отмечают повышение цен практически на всё: от продуктов питания до одежды и автомобилей.
По словам Алии АБДЫГАЛИЕВОЙ
, она ездила в Самару в последний раз на прошлой неделе.
- До этого мы ездили два раза в неделю, - рассказывает Алия АБДЫГАЛИЕВА. - Начинали с бытовой техники, купили "Газель", у нас небольшой бизнес и она нам просто необходима. Потом покупали одежду себе и детям, кстати, одежду детям купили на ближайший год точно. По мелочам набрали ковши, калоши, резиновые сапоги, посуду, садовый инвентарь, в общем, всё, даже то, в чем, собственно, и необходимости особой не было. Мы даже родителям мебель в квартире поменяли благодаря курсу рубля, все в Самаре покупали.
По словам женщины, недавно они затеяли ремонт, на который их тоже курс российской валюты подтолкнул. В самарских торговых центрах они успели купить душевую кабину и даже унитазы.
- Я все выбирала, какие обои взять, или вовсе стены окрасить, в общем, пока ходила, там все подорожало, - говорит Алия. - Сбережения я давно на рубли поменяла, но дело не в этом, примерно после нового года в России начали дорожать продукты питания. Но я надеялась, что промышленных товаров это не коснется, главное, деньги поменять и все. Но буквально на прошлой неделе, 24 января, мы поехали в Самару за обоями и ламинатом. Не купила ничего, потому что все цены сравнялись с нашими. Объехали с мужем все большие торговые центры, цены одинаковые, и такие же, как и у нас. Ну, может где-то дешевле, но на такой мизер, что и тащить его не хочется за 300 километров. Всё, успокоились, больше, наверное, не поедем. Смысла нет!
О том, что в России действительно всё дорожает, рассказывают и перегонщики автомобилей.
- Цены подскочили, - сетует перегонщик по имени Руслан. - Дешевые только автомашины старше 2006 года, но привозить их опасно. Во-первых, в Казахстане их не факт, что поставят на учет, во-вторых, не факт, что купят вообще. Сейчас все хотят новые машины, ну, или более или менее свежие.
Если в сентябре 2014 года в ЗКО было продано 800 млн рублей, то в октябре западноказахстанцы купили уже 1 миллиард 300 миллионов рублей, в ноябре банки второго уровня нашей области продали 1 млрд 517 млн рублей, в декабре чуть больше - 1 млрд 574 млн российских рублей.
Овощи подорожали на 400%
Между тем, как пишут российские издания, в Самарской области с 21 по 23 января 2015 года региональная прокуратура провела мониторинг уровня цен в магазинах крупнейших компаний розничной сетевой торговли. Прокуроры выявили повышение цен на овощи в среднем на 400%. Так, по состоянию на 22 января (по сравнению с 20 августа 2014 года) зафиксирован значительный рост цен на товары. Так, кефир подорожал на 5,7%, масло сливочное - на 7%, молоко - на 14%, мясо куриное - на 17%, чай черный - на 18%, хлеб белый из пшеничной муки - на 21%, мука пшеничная высшего сорта - на 29,16%, макаронные изделия - на 31%, масло подсолнечное - на 31%, лук репчатый - на 38%, морковь - на 37%, сахар-песок - на 41%, мандарины - на 41%, крупа рисовая - на 41%, сыр твердый - на 53%, сметана - на 58%, яблоки свежие - на 64%, картофель - на 67%, яйца - на 76%, свинина - на 78%, говядина - на 82%, бананы - на 84%, крупа гречневая - на 276%, виноград - на 331%, капуста белокочанная - на 353%, томаты свежие - на 383%, огурцы - на 544%, перец сладкий - на 654%.
- Необходимо отметить, что ценовая политика на потребительском рынке в Самарской области носит общероссийскую тенденцию - рост розничных цен наблюдается во всех субъектах Российской Федерации, - сообщает самарское издание progorodsamara.ru
.
Например, основной причиной роста цен на молочную продукцию стало увеличение закупочных цен на сырое молоко и сухое цельное молоко. Увеличение средних розничных цен на сахар обусловлено ростом оптовых цен в России в конце сентября 2014 года. Также еще в конце прошлого года наблюдалось значительное увеличение закупочных цен на муку для производства хлеба и иных ингредиентов. Рост цен на овощи и фрукты обусловлен сезонным фактором, а также ростом курса евро и доллара по отношению к рублю.
26 млрд 656 млн рублей купили казахстанцы в декабре 2014 года.
Пошла цепная реакция?
Также стало известно, что с января 2015 года в России выросли цены на проезд в общественном транспорте и на авиабилеты. На 10-15% дорожают услуги ЖКХ, и до 15% ставка по ипотеке. В среднем на 20% подорожали цены на бытовую технику и электронику.
В связи с ростом курса доллара и евро растут закупочные цены и, как следствие, растут конечные цены. Это касается цен на одежду и обувь, поскольку большинство одежды закупается в Китае, и расчеты ведутся в долларах.
Тем не менее, пока на казахстано-российской границе наблюдаются большие очереди, в которых людям приходятся стоять в пробке до 3 часов.
Напомним, падение рубля началось в начале осени прошлого года. Из-за снижения курса российской валюты в Казахстане начался ажиотаж - жители приграничных областей республики стали ездить за товарами, в том числе и за автомашинами в РФ.
2 млн человек пересекли госграницу в ЗКО в 2014 году. Больше всего людей наблюдалось на посту "Сырым" в ноябре-декабре прошлого года.