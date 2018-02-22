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Социум Спорт

Шорт-трекист из Уральска прекратил борьбу за медаль Олимпиады

Абзал АЖГАЛИЕВ дошёл до стадии полуфинала, сообщает informburo.kz. Фото с сайта Vesti.kz В Пхёнчхане определились финалисты XXIII зимних Олимпийских игр в шорт-треке у мужчин на дистанции 500 метров. В список бегунов не попали казахстанцы Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев и Абзал Ажгалиев. Первые двое потерпели поражение в четвертьфинале, так как в своих пулах они не смогли занять те места, которые давали им право продолжать борьбу за медали. Никиша из Атырау финишировал третьим, а Жумагазиев из Уральска – пятым, а из каждого потока в полуфинал ОИ-2018 могли только выйти первые два конькобежц
gorod
Шорт-трекист из Уральска прекратил борьбу за медаль Олимпиады
Абзал АЖГАЛИЕВ дошёл до стадии полуфинала, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта Vesti.kz В Пхёнчхане определились финалисты XXIII зимних Олимпийских игр в шорт-треке у мужчин на дистанции 500 метров. В список бегунов не попали казахстанцы Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев и Абзал Ажгалиев. Первые двое потерпели поражение в четвертьфинале, так как в своих пулах они не смогли занять те места, которые давали им право продолжать борьбу за медали. Никиша из Атырау финишировал третьим, а Жумагазиев из Уральска – пятым, а из каждого потока в полуфинал ОИ-2018 могли только выйти первые два конькобежца. Ажгалиев, как и Жумагазиев, стал худшим в своей группе, однако из-за того, что занявший четвёртое место венгр Шаоанг Лю во время забега мешал Абзалу, казахстанского шорт-трекиста в статусе "лаки лузера" пустили в 1/2 финала, где он не смог добиться успеха. В противостоянии с четырьмя соперниками прибежал к финишу последним. Успеха добились канадец Самуэль Жирар и китаец У Дацзин, установивший новый мировой рекорд в четвертьфинале. Показавшие слабые результаты в квалификации Никиша, Жумагазиев и Ажгалиев 21 февраля по такому же сценарию прошли в четвертьфинал главного старта четырёхлетия. Перед началом главного старта четырёхлетия Абзала Ажгалиева выбрали знаменосцем Казахстана на ОИ-2018. В эстафете команда Мадыгали Карсыбекова заняла шестое место.
шорт-трек

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