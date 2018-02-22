Шорт-трекист из Уральска прекратил борьбу за медаль Олимпиады

Абзал АЖГАЛИЕВ дошёл до стадии полуфинала, сообщает informburo.kz. Фото с сайта Vesti.kz В Пхёнчхане определились финалисты XXIII зимних Олимпийских игр в шорт-треке у мужчин на дистанции 500 метров. В список бегунов не попали казахстанцы Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев и Абзал Ажгалиев. Первые двое потерпели поражение в четвертьфинале, так как в своих пулах они не смогли занять те места, которые давали им право продолжать борьбу за медали. Никиша из Атырау финишировал третьим, а Жумагазиев из Уральска – пятым, а из каждого потока в полуфинал ОИ-2018 могли только выйти первые два конькобежц