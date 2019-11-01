Шпекбаев: Начальники берут взятки из алчности, а их подчинённые – из-за нужды

В Казахстане за последние пять лет 75% привлечённых к уголовной ответственности за коррупцию составили госслужащие с низкой зарплатой, сообщает informburo.kz Госслужащий на исполнительской должности со стажем более 20 лет, не перешедший на новую систему оплаты труда, получает зарплату ниже средней по стране, заявил на коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. - Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышению открытости и прозрачности деятельности госорганов, комплексные превентивные и карательные меры, нынешний уровень зарплат госслужащих сер