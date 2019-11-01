Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Шпекбаев: Начальники берут взятки из алчности, а их подчинённые – из-за нужды

В Казахстане за последние пять лет 75% привлечённых к уголовной ответственности за коррупцию составили госслужащие с низкой зарплатой, сообщает informburo.kz Госслужащий на исполнительской должности со стажем более 20 лет, не перешедший на новую систему оплаты труда, получает зарплату ниже средней по стране, заявил на коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. - Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышению открытости и прозрачности деятельности госорганов, комплексные превентивные и карательные меры, нынешний уровень зарплат госслужащих сер
gorod
Шпекбаев: Начальники берут взятки из алчности, а их подчинённые – из-за нужды
В Казахстане за последние пять лет 75% привлечённых к уголовной ответственности за коррупцию составили госслужащие с низкой зарплатой, сообщает informburo.kz
Госслужащий на исполнительской должности со стажем более 20 лет, не перешедший на новую систему оплаты труда, получает зарплату ниже средней по стране, заявил на коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. - Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышению открытости и прозрачности деятельности госорганов, комплексные превентивные и карательные меры, нынешний уровень зарплат госслужащих серьёзно тормозит процесс минимизации коррупции, – сказал Алик Шпекбаев. По словам главы антикоррупционного ведомства, в Казахстане за последние пять лет 75% привлечённых к уголовной ответственности за коррупцию составляют госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой. - В этой связи вполне справедливым кажется общественное мнение, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты – от нужды и откровенной безысходности, – заявил Алик Шпекбаев. По его мнению, повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет, и комплексная оптимизация госорганов обеспечит повышение зарплаты кадров. Он считает, что резервы в госорганах есть, поэтому увеличить оплату труда госслужащим минимум в два раза вполне реально и без бюджетной подпитки. - В частности, Служба экономических расследований сократила штатную численность на 40%, мы доведём этот уровень к концу года до 25%. Кроме того, в 2018 году сокращено 30% контрольно-надзорных функций госорганов, в 2020 году ожидается упразднение ещё 10%, – сказал глава АПК. В мае 2019 года Алик Шпекбаев рассказывал, что новая система вознаграждения госслужащих состоит из двух частей: постоянной – это заработная плата и переменной – бонусы. Деньги на получение бонусов – это бюджетные средства, которые за счёт сокращения вакансий перераспределили на выплату поощрений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
взятка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article