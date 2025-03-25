Штраф за мусор: в Казахстане наказали более 6 тысяч человек

В Казахстане становится все больше видеокамер, которые помогают бороться с экологическими нарушениями. По данным МВД РК, благодаря этим технологиям удается быстро находить нарушителей. За первые два месяца 2025 года полицейские зафиксировали 6931 случай нарушения природоохранного законодательства. Штрафы получили 6813 человек.

Тем, кто выбрасывает мусор не по правилам, грозит штраф в 20 МРП. Полицейские выявляют стихийные свалки во время обходов, рейдов и по жалобам жителей на пульт "102".

— Нарушают не только организации, но и граждане, осуществляющие ремонт квартиры или дома. Зачастую территория вокруг контейнерных стоянок в микрорайонах оказывается под завалами мусора. Строительный мусор, пищевые отходы, бутылки, целлофановые пакеты, и все это в нескольких метрах от полупустых контейнерных баков. Ситуацию усугубляет безответственность горожан, которые выбрасывают после ремонта строительный мусор и старую мебель, — сообщили в полиции.

Нарушителей привлекают к ответственности по статье 505 КРКоАП. Им грозит предупреждение или штраф в 20 МРП.



