В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника учреждения ДУИС по Атырауской области. Его в обвинили во взяточничестве.

Из материалов дела следует, что он получил взятку в один миллион тенге. Взамен он обещал перевести брата взяткодателя в категорию осужденного для выполнения хозяйственных работ и оставить его в следственном изоляторе.

Дело поступило в порядке ускоренного досудебного расследования. Подсудимый в полном объеме признал свою вину, не оспаривал доказательства и не настаивал в судебном разбирательстве.

Прокурор просил лишить подсудимого свободы на 3 года 6 месяцев и пожизненно права запретить ему занимать должности на госслужбе. Сам подсудимый просил более мягкого наказания.

Приговором суда он признан виновным по статье 366 УК РК «Получение взятки». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, то есть в 30 миллионов тенге. Отныне ему запрещено занимать должности на государственной службе. Кроме этого, суд лишил его спецзвания «подполковника юстиции».

Приговор суда не вступил в законную силу.