В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело по коррупционному преступлению. Так, на скамье подсудимых пять человек. Одному предъявлено обвинение в неоднократном получении взятки в значительном размере и организацию в получении взяток в группе лиц по предварительному сговору. Двое обвиняются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору, ещё двое - в даче взятки в значительном размере должностному лицу.

Из материалов дела следует, что руководитель инспекции ветеринарного контроля и надзора Атырауской области (ранее он возглавлял уральскую городскую территориальную инспекцию ветконтроля и надзора), являясь должностным лицом, неоднократно получал взятку в 1,4 миллиона тенге от директора ИП и 500 тысяч тенге от главы КХ за общее покровительство. К слову, его сообщниками были коллеги из инспекции ветконтроля по ЗКО.

– Руководитель инспекции ветеринарного контроля и надзора, являясь должностным лицом, в группе лиц по предварительному сговору с главным специалистом и ветеринарным инспектором инспекции ЗКО организовал получение взяток в 1,8 миллиона тенге от директора ИП за общее покровительство. В свою очередь, главный специалист и ветеринарный инспектор инспекции ЗКО, являясь уполномоченными на выполнение госфункций, в группе лиц по предварительному сговору получили взятку в 1,8 миллиона тенге от директора ИП за общее покровительство. Директор ИП и глава КХ за незаконные передвижения транспорта через границу РК лично передали 3,3 миллиона тенге и 500 тысяч тенге в качестве взятки, - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.

Вина подсудимых доказана полностью. Таким образом, подсудимые признаны виновными в предъявленных обвинениях. Суд назначил руководителю инспекции наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Главному специалисту и ветинспектору назначен штраф в 60-кратной сумме взятки. Руководители ИП и КХ обязаны выплатить штраф в 26-кратной сумме взятки.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.

Приговор суда не вступил в законную силу.