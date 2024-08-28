Согласно данным Агентства РК по противодействию коррупции, в 2024 году в социальной сфере было зафиксировано 95 случаев коррупционных преступлений, в которых были замешаны 58 человек, а осуждены 34.



Так, Антикоррупционной службой по Мангыстауской области завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №2».

— Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 миллионов тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок. С санкции суда директор предприятия взят под стражу, — сообщили в антикоррупционной службе РК.

В ведомстве сообщили, что 26 августа судом города Атырау оглашен приговор в отношении директора Атырауской городской поликлиники №4 Сабирова, заведующего хозяйством Альжановой, главного бухгалтера Дюсенгалиевой и предпринимателя Ералиевой. Суд проходил в открытом режиме.

— Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 миллиона тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Руководитель поликлиники Сабиров пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора., — сказано в сообщении.

Также сообщается, что Альжанова, Дюсенгалиева и Ералиева лишены права занимать материально-ответственные должности в государственных организациях сроком на семь лет. Приговор суда в законную силу не вступил.